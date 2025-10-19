Lupo riconosce i meriti di Chivu | L’Inter ha ritrovato lo spirito smarrito con Inzaghi ora è di nuovo squadra

Inter News 24 Lupo, ex direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida dei nerazzurri contro la Roma: le parole. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex direttore sportivo della SPAL, Fabio Lupo, ha analizzato la vittoria dell’Inter sull’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, sottolineando come i nerazzurri abbiano ritrovato la compattezza e l’identità che avevano parzialmente smarrito nella scorsa stagione. La rinascita dell’Inter di Chivu. Secondo Lupo, la squadra guidata da Cristian Chivu ha ritrovato quella mentalità e quella coesione che erano state il punto di forza del gruppo negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

