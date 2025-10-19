L’uomo di Pompei l’armeno ucciso dall’Islam i due nomi dal Venezuela | chi sono i 7 santi di Papa Leone

Campane a festa in piazza San Pietro dove Papa Leone XIV ha presieduto la cerimonia solenne di canonizzazione di sette nuovi santi. Sulla facciata della Basilica vaticana sono state affisse le immagini dei sette beati. I nuovi Santi sono: il laico Bartolo Longo; la religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice Maria Troncatti; la fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona, Vincenza Maria Poloni; il martire arcivescovo armeno cattolico di Mardin, Ignazio Maloyan; il laico martire Peter To Rot (il primo Santo dalla Papua Nuova Guinea); e i primi due Santi dal Venezuela: la fondatrice della Congregazione delle Serve di Gesù, Maria Carmen Rendiles Martinez e il laico José Gregorio Hernandez Cisneros. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

