L’università italiana piange Sofia Corradi la mamma Erasmus

Trentotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dell’università italiana. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre Sofia Corradi, docente di scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre, è morta all’età di 91 anni.La professoressa è nota in tutta Europa come “mamma Erasmus” in quanto ideatrice del programma che ha dato e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: L8217universit224 Italiana Piange Sofia