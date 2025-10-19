L’università italiana piange Sofia Corradi la mamma Erasmus
Lutto nel mondo dell’università italiana. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre Sofia Corradi, docente di scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre, è morta all’età di 91 anni.La professoressa è nota in tutta Europa come “mamma Erasmus” in quanto ideatrice del programma che ha dato e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
