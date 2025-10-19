Venerdì prossimo, 24 ottobre, al Golf Club di Santa Sabina (Perugia) si terrà il primo incontro dei Team Vannacci dell’Umbria, momento di confronto e di organizzazione territoriale per i sostenitori del generale Roberto Vannacci, oggi vice segretario federale della Lega. L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, vuole essere anche un’occasione per ribadire la centralità del progetto politico che il generale rappresenta all’interno del partito, in una fase segnata da tensioni e posizionamenti interni. “Lega, serve una scelta di direzione chiara”. A intervenire nel dibattito è Augusto Rossi, team leader del Team Vannacci “Boncambi” di Perugia, che ha diffuso una riflessione in risposta ad alcune dichiarazioni interne al partito. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’Umbria è con Vannacci – venerdì 24 ottobre il primo incontro dei Team Vannacci della regione al Golf Club di Santa Sabina