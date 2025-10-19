L’ultimo saluto ad Antonio Tozza la comunità sconvolta dal lutto
Si terranno domani pomeriggio, nella Chiesa di Borgo Ferrovia, i funerali di Antonio Tozza, il 28enne che nella giornata di ieri ha tragicamente perso la vita lanciandosi dal cavalcavia dell’Ofantina a Salza Irpina. L’ultimo addio nella casa funeraria Giordano BeneventoLa cerimonia funebre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
VALSUSA, IL FUNERALE DEL GRANDE IMPRENDITORE GIACOMO BONÙ: L'ULTIMO SALUTO DEI SUOI LAVORATORI ALL'AGLA - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno dell'ultimo saluto ai tre carabinieri morti in un'assurda circostanza, ci stringiamo al dolore delle loro famiglie e onoriamo la memoria di questi preziosi servitori della Repubblica - X Vai su X
Giù dal cavalcavia dell’Ofantina, domani l’ultimo saluto ad Antonio Tozza - Si terranno domani pomeriggio nella Chiesa di Borgo Ferrovia i funerali di Antonio Tozza, il giovane che nella giornata di ieri ha tragicamente perso la vita lanciandosi dal cavalcavia dell’Ofantina a ... Si legge su irpinianews.it