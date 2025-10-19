L’ultimo saluto ad Antonio Tozza la comunità sconvolta dal lutto

Avellinotoday.it | 19 ott 2025

Si terranno domani pomeriggio, nella Chiesa di Borgo Ferrovia, i funerali di Antonio Tozza, il 28enne che nella giornata di ieri ha tragicamente perso la vita lanciandosi dal cavalcavia dell’Ofantina a Salza Irpina. L’ultimo addio nella casa funeraria Giordano BeneventoLa cerimonia funebre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

