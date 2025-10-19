L’ultima settimana di ottobre è all’insegna dell’arte gratuita | Musei Vaticani e palazzi istituzionali romani che si possono visitare gratis

Roma si prepara a chiudere il mese di ottobre con un dono speciale: cinque giorni dedicati all’arte in maniera completamente gratuita. Dal 26 al 31 ottobre 2025, tra i fasti dei Musei Vaticani e i saloni dei palazzi istituzionali della Capitale, la Città Eterna invita residenti e turisti a scoprire i suoi tesori senza spendere un euro. Un’occasione unica per guardare la capitale con occhi nuovi, tra meraviglia, storia e cultura. LEGGI ANCHE: — Roma, la città eterna nasconde la strada più affascinante del mondo Ultima settimana di ottobre: i musei da vedere gratis a Roma. L’ultima settimana di ottobre comincia già la domenica con una delle giornate più attese dagli amanti dell’arte: domenica 26 ottobre, i Musei Vaticani aprono gratuitamente i propri cancelli dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12. 🔗 Leggi su Funweek.it