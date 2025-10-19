Ludi a DAZN | Per la Serie A è una grande cosa vedere un duello del calibro di Yildiz-Nico Paz Morata? Abbiamo preso un campione

Ludi a DAZN: «Per la Serie A è una grande cosa vedere un duello del calibro di Yildiz-Nico Paz». Le sue dichiarazioni a pochi minuti dal match. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Vecchia Signora. Di seguito le sue dichiarazioni. YILDIZ NICO PAZ – « La nostra scelta ricade su Nico Paz perchè un calciatore straordinario e sta facendo un gran percorso. Per la Serie A vedere un duello tra questi due calciatori che sono destinati a fare grandi cose nel corso degli anni è una grande cosa » PERCORSO – « Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi anni ma la nostra motivazione è quella di migliorare di partita in partita, affrontiamo tutti per fare il meglio e per avere un miglioramento continuo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

