Luce! con Carlo Conti

"Ci vuole l’originalità, qualcosa di speciale, l’idea che ancora non c’è, serve qualcosa per essere diversi dagli altri. Ai giovani che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo mi sento di mandare questo consiglio, non seguire le mode bensì essere originali. Essere senza filtri". Parola del conduttore fiorentino Carlo Conti, l’ospite più atteso della quinta edizione del Festival Luce! dedicato alla sostenibilità, ai diritti civili e coesione sociale, per guardare oltre le apparenze. L’evento, promosso dal gruppo QN, si è svolto venerdì e ieri a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luce! con Carlo Conti: "Credete nella passione. E siate sempre originali"

