Lucca, 19 ottobre 2025 – La Lucchese vince il derby contro il Castelnuovo grazie a un gol di Bartolotta nel primo tempo e a Riad nel secondo. Secondo derby in una settimana per la Lucchese, che affronta al Porta Elisa il Castelnuovo Garfagnana dell’ex presidente rossonero Vichi. In tribuna ad assistere al match il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale di Lucca Enrico Torrini e l’assessore Moreno Bruni. Pirozzi non cambia molto rispetto alla gara di mercoledì scorso contro il Viareggio. La prima vera occasione del match è della formazione gialloblù con El Haoudi che al 7’ prima si fa murare a terra da Lorenzini, poi con un sinistro tagliato destinato al palo più lontano prova ad impensierire Milan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucchese-Castelnuovo 2-0, Bartolotta e Riad firmano il derby