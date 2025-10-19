LuccAutori Ospiti e premi nel gran finale
Oggi a Villa Bottini si conclude la 31^ edizione del festival LuccAutori. Nella grandi sale espositive si possono ancora visitare le mostre “ Pasolini Corsaro ”, “Catalogo dei divani leggendari” e “Racconti a colori”. A partire dalle 16 nella sala conferenze LuccAutori presenta il cortometraggio “L’algoritmo” di Giuseppe Ciarallo – vincitore della sezione Corti del premio “ Racconti nella Rete 2025”. A seguire la presentazione dell’antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2025 a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi). Maria Elena Marchini incontra gli scrittori: Stefano Acquario, Mariateresa Amatulli, Elena Barocci, Barbara Bertani, Attilio Del Giudice, Nina Lucchi, Elisa Maini (Premio Happyin), Anna Martellotti, Manuela Pomicino, Claudio Righenzi, Massimo Vezzaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
