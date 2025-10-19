Attore di culto per più di una generazione, Luc Merenda è stato uno dei volti per eccellenza del poliziesco italiano anni Settanta. Popolare per i ruoli ricoperti in film come “Milano trema: la polizia vuole giustizia“, “Il poliziotto è marcio“ e “Napoli si ribella“, ha lavorato coi maggiori registi come Sergio Martino e Fernando Di Leo, ma anche con grandi star internazionali come Charles Bronson, Alain Delon e Steve McQueen. Origini francesi e un grande amore per l’Italia, da anni vive a Roma, dopo aver fatto anche l’antiquario. La Festa del Cinema di Monza e il Visiona MovieFest gli renderanno omaggio sabato in Villa Reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luc Merenda si racconta. L’eroe dei polizieschi:: "Sono schiavo del cinema"