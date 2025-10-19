Lube-Yuasa Battery la prima di 22 battaglie

Sta per iniziare la seconda stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in Superlega e il via libera ufficiale ci sarà lunedì alle 20,30 all’Eurosuole di Civitanova Marche contro la Lube: subito il derby delle Marche (con sei finalisti mondiali in campo) ad illuminare la sfida che pone il nostro volley regionali in prima linea nel campionato dei campioni del Mondo. L’attesa e le prospettive nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi che riparte da quanto fatto anche lo scorso anno. "Confermarsi dopo quello che abbiamo fatto lo scorso anno sarebbe già qualcosa di straordinario – confida Ortenzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lube-Yuasa Battery, la prima di 22 battaglie"

Scopri altri approfondimenti

Torneo di Jesi, l'ultimo derby preseason tra Lube e Yuasa se lo prende Grottazzolina - facebook.com Vai su Facebook

Il tie break premia la Yuasa nella Finalina della Jesi Volley Cup Medei: "Noi qui con il freno a mano tirato, ma la Lube crescerà!" #esserelube #cucinelube #creokitchens #jesivolleycup https://lubevolley.it/news/2025-10-12-il-tie-break-premia-la-yuasa-nell - X Vai su X

Yuasa Battery, coach Ortenzi alla viglia del via di campionato - Il tecnico dei grottesi a poche ore dallo start delle danze di torneo: «Le nostre armi? Da cronachefermane.it

La Yuasa teme la battuta della Lube. Marchisio: "C’è da farsi il segno della croce" - Il libero di Grottazzolina in vista del match di lunedì: "Hanno specialisti, e se Bottolo prende il ritmo diventa durissima" ... Secondo sport.quotidiano.net

Yuasa Battery, l’attesa del presidente Romiti: “Non saremo più la sorpresa e tutti ci chiedono di più” - PALLAVOLO – Il clima della grande vigilia si sente nell’ambiente perché sta per iniziare la seconda storica stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in Superlega, con il derby in casa della Lube Civ ... Da corrierenews.it