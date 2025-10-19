Louvre un colpo alla Lupin Il furto vero e la serie tv profetica | ma la realtà supera la fiction

Parigi, 19 ottobre 2025 – Una banda di ladri si arrampica al primo piano del Louvre, rompe le finestre e con un seghetto circolare taglia la vetrina che custodisce i tesori di Napoleone, prima di fuggire in scooter con il malloppo. Potrebbe suonare come la trama di un film, se non fosse una storia vera. Il colpo messo a segno oggi nel più famoso e blindato museo del mondo, sembra essere partorito dalla mente dei più grandi sceneggiatori. E in effetti il topic ‘mistero al museo’ – di cui la rapina è una declinazione frequente – è quasi un cliché del cinema, che in più occasioni ha usato proprio il Louvre come ambientazione di film d’azione, gialli e thriller. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

