Louvre tutti i saccheggi della storia | nel 1911 sparì anche La Gioconda

Il furto si verificò tra il 21 e il 22 agosto 1911, mentre il Louvre era chiuso per manutenzione. Di fronte al quadro comparso non si pensò immediatamente ad un furto. Si parlò infatti di un errore di inventario e di un prestito mal registrato. Col passare delle ore, però, la verità diveniva sempre più agghiacciante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

