Louvre tutti i saccheggi della storia | nel 1911 sparì anche La Gioconda
Il furto si verificò tra il 21 e il 22 agosto 1911, mentre il Louvre era chiuso per manutenzione. Di fronte al quadro comparso non si pensò immediatamente ad un furto. Si parlò infatti di un errore di inventario e di un prestito mal registrato. Col passare delle ore, però, la verità diveniva sempre più agghiacciante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri, secondo i media, sarebbero fuggiti con i gioielli di Napoleone.
La storia dei furti al Louvre: dal caso della Gioconda alle armature. Nel 1995 tre colpi in pochi mesi - La storia dei furti più celebri al museo parigino: dalla Gioconda rubata nel 1911 alle armature ritrovate dopo 40 anni
Louvre, i furti più famosi nella storia del museo - I gioielli di Napoleone trafugati da una banda di rapinatori al Louvre a Parigi domenica mattina non sono il primo episodio di questi tipo avvenuto nel museo
Furti nella storia del Louvre, tra i più famosi quello dell'italiano Peruggia del 1911 - Gli autori del furto di questa mattina al Louvre hanno un degno antenato, l'italiano Peruggia riuscì a rubare la Gioconda nel 1911 arrotolando e nascondendo la tela sotto il cappotto