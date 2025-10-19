Louvre rapina da film in sette minuti | spariti i gioielli di Napoleone e dell’imperatrice

Sette minuti. È bastato questo per cancellare un frammento di storia imperiale dalle teche del Louvre. Alle 9.30 del mattino, quattro uomini con il volto coperto e tute da operai hanno fatto irruzione nel museo più visitato del mondo, nel cuore di Parigi, e hanno portato via nove gioielli appartenuti a Napoleone e all’imperatrice. Un’azione fulminea, calcolata al millimetro, che ha lasciato attoniti i visitatori e messo in imbarazzo la sicurezza francese. Secondo la prima ricostruzione, diffusa da Europe 1, la banda avrebbe raggiunto il lato del museo affacciato sulla Senna, dove da settimane sono in corso lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

