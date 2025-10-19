Louvre rapina clamorosa in pieno giorno | ladri fuggono con i gioielli di Napoleone
Non è un nuovo film sulle imprese di Lupin, si tratta di quanto accaduto questa mattina al Museo del Louvre di Parigi, che blinderà gli accessi rimanendo chiuso per tutta la giornata. Un episodio da adrenalina a fior di pelle, come si vede nei migliori film d’azione dove i protagonisti indiscussi sono furbissimi ladri dalla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
