Louvre l’ultimo furto nel 1998 | 27 anni fa rubata e mai ritrovata una tela di Camille Corot
(Adnkronos) – Risale al 1998 l'ultimo furto registrato al Louvre. Il pomeriggio del 3 maggio di 27 anni fa, anche allora era domenica, un ladro forzò una teca di sicurezza in vetro contenente una tela di Camille Corot di 80×40 centimetri e la strappò dalla cornice. Immediatamente dopo la scoperta del furto, le porte d'uscita del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il nuovo gruppo di agenti sotto copertura è riuscito a trovare il misterioso oggetto nascosto nei meandri del Louvre ? e a fuggire all'ultimo secondo prima di farsi scoprire... È stato un piacere farvi giocare con noi, vi aspettiamo per la prossima sfida! ? P Vai su Facebook
Louvre, l’ultimo furto nel 1998: 27 anni fa rubata (e mai ritrovata) una tela di Camille Corot - Il pomeriggio del 3 maggio di 27 anni fa, anche allora era domenica, un ladro forzò una teca di sicurezza in vetro contenente una tela ... Riporta pianetagenoa1893.net