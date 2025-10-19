Louvre il furto da film in 7 minuti Macron | Recupereremo i gioielli

(Adnkronos) – Un furto da manuale del crimine, un colpo degno di uno spettacolare film d'azione, messo a segno in una mattinata di ottobre che avrebbe dovuto essere tranquilla al Louvre di Parigi, il museo più visitato (e sorvegliato) del mondo, con 9 milioni di presenze all'anno. Alle 9.30 di domenica 19 ottobre, quattro ladri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Louvre, il furto da film in 7 minuti. Macron: "Recupereremo i gioielli" - Quattro banditi travestiti da operai svaligiano due teche con i preziosi della famiglia Bonaparte Un furto da manuale del crimine, un colpo degno di uno spettacolare film d'azione, messo a segno in un ... Come scrive adnkronos.com

Louvre vittima di un furto da film: spariti i gioielli di Napoleone in un colpo storico - Clamoroso furto al Louvre di Parigi: sconosciuti avrebbero violato la sicurezza di uno dei musei più famosi e visitati al mondo e avrebbero ... Riporta iltempo.it

Furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone, ladri fuori in 7 minuti - Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno del museo passando dal lato sulla Senna, grazie all’aiuto di un montacarichi. Da vanityfair.it