Louvre il bottino del furto | rubati 8 gioielli il valore è inestimabile

(Adnkronos) – Sono otto i gioielli di "inestimabile valore" rubati questa mattina al Louvre nel colpo messo a segno da 4 ladri in appena 7 minuti oggi, 19 ottobre. Lo ha reso noto il ministero della Cultura di Parigi, mentre le Figaro ha elencato gli oggetti portati via dai banditi: si tratta di un diadema . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all'interno del museo passando dal lato sulla Senna, grazie all'aiuto di un montacarichi. Poi la fuga a bordo di due scooter, portandosi via un bottino dal valore inestimabile

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli, il valore è inestimabile - Gabriel Lemonnier e presentata all'Esposizione Universale del 1855, nella corona, alta 13 cm e larga 15 cm, porta incastonati 1.

Spettacolare e audace furto d'altri tempi al Louvre, bottino inestimabile - L'elenco dei gioielli rubati (due ritrovati): ce ne sarebbero due di Maria Luigia - Già in un bottino senza precedenti, «di un valore inestimabile», come ha spiegato Laurent Nuñez, ministro ...

Furto al Louvre, rubati otto oggetti: diademi, collier di smeraldi e la "spilla reliquia", ecco quali sono e quanto valgono - Rubati 8 pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone tra cui una collana, una spilla e la tiara di Giuseppina Bonaparte, in mostra nelle ...