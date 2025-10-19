Louvre i furti più famosi nella storia del museo

I gioielli di Napoleone trafugati da una banda di rapinatori al Louvre a Parigi domenica mattina non sono il primo episodio di questi tipo avvenuto nel museo più famoso del mondo. L’istituzione della capitale francese ha una lunga storia di furti. Il più famoso risale al 1911, quando il quadro della Gioconda scomparve dalla sua cornice. Fu rubata da Vincenzo Peruggia, un ex dipendente che si nascose all’interno del museo e uscì con il dipinto sotto il cappotto. L’opera fu recuperata due anni dopo a Firenze, un episodio che contribuì a rendere il ritratto di Leonardo da Vinci l’opera d’arte più famosa al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Louvre, i furti più famosi nella storia del museo

