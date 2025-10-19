Louvre i furti più famosi nella storia del museo

Lapresse.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gioielli di Napoleone trafugati da una banda di rapinatori al Louvre a Parigi domenica mattina non sono il primo episodio di questi tipo avvenuto nel museo più famoso del mondo. L’istituzione della capitale francese ha una lunga storia di furti. Il più famoso risale al 1911, quando il quadro della Gioconda scomparve dalla sua cornice. Fu rubata da Vincenzo Peruggia, un ex dipendente che si nascose all’interno del museo e uscì con il dipinto sotto il cappotto. L’opera fu recuperata due anni dopo a Firenze, un episodio che contribuì a rendere il ritratto di Leonardo da Vinci l’opera d’arte più famosa al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

louvre i furti pi249 famosi nella storia del museo

© Lapresse.it - Louvre, i furti più famosi nella storia del museo

Argomenti simili trattati di recente

louvre furti pi249 famosiLouvre vittima di un furto da film: spariti i gioielli di Napoleone in un colpo storico - Clamoroso furto al Louvre di Parigi: sconosciuti avrebbero violato la sicurezza di uno dei musei più famosi e visitati al mondo e avrebbero ... Secondo iltempo.it

Sciopero Louvre, dipendenti stufi furti - Giornata di sciopero al Museo del Louvre, perprotestare contro i borseggiatori, di cui anche i dipendenti,come milioni di ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Louvre Furti Pi249 Famosi