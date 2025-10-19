Louvre colpo alla Lupin Razziato il tesoro di Napoleone III Raid in 7 minuti bottino inestimabile

Parigi, 19 ottobre 2025 – Forse si sono ispirati alla serie di Netflix su Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo che riesce ad arraffare la collana di Maria Antonietta custodita al Louvre. Di certo i rapinatori che ieri mattina hanno preso d’assalto il grande museo parigino avevano preparato nei minimi dettagli l’operazione. Un ’colpo grosso’ che lascia senza fiato, un terribile affronto all’immagine della Francia: i gioielli di Napoleone III sono stati rubati in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, nello splendido Salone di Apollo in cui sfilano ogni anno dieci milioni di visitatori. Nove pezzi dal valore inestimabile, fra cui la corona dell’imperatrice Eugenia costellata di 1354 diamanti e 56 smeraldi (incredibilmente persa poi in strada dai malfattori in fuga). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

