Ariete ??. Oggi l’introspezione sarà tua alleata. Caro Ariete, dopo giornate frenetiche per le tue attività, in questa domenica c’è più necessità di fermarti un istante e fare il punto della situazione delle tue priorità. La Luna in opposizione assieme al Sole, mi parlano della tua esigenza di trovare nelle relazioni, anche di lavoro dei nuovi equilibri. Magari ti stai rendendo conto di aver dato troppa disponibilità, oppure vuoi sistemare un progetto che riguarda te soltanto, escludendo al momento altre persone. Comunque oggi sei nella forza anche nei sentimenti per far valere le tue ragioni. Asseconda la tua voglia di libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - domenica 19 ottobre 2025