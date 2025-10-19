L’oroscopo di domani lunedì 20 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato i consigli e i transiti astrali
La giornata di domani si preannuncia ricca di emozioni e opportunità grazie ai transiti astrali favorevoli. Con il Sole in Bilancia, la Luna crescente in Capricorno e la congiunzione tra Mercurio e Marte, l'energia sarà intensa e stimolante. Sarà un momento ideale per affrontare sfide, comunicare con chiarezza e rinnovare le proprie ambizioni. Ariete. La giornata si presenta sottotono. In ambito lavorativo, potreste sentirvi privi di energia e difficoltà nel concentrarvi. È consigliabile rimandare decisioni importanti. In amore, la passione potrebbe essere in calo; concedetevi una pausa per ricaricare le batterie.
