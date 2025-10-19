L’Oroscopo della settimana dal 20 al 26 Ottobre 2025

Leggi l'oroscopo della settimana a cura di Valeria De Paola, per scoprire cosa ti riservano le stelle: le previsioni astrologiche della settimana dal al per ogni segno zodiacale. Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - L’Oroscopo della settimana dal 20 al 26 Ottobre 2025

Approfondisci con queste news

L'oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d'acqua. L'entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d'aria i più amati della settima - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo dal 20 al 26 ottobre: settimana di cambiamenti per 3 segni. Hanno passione, soldi e successo - Ottime notizie sia in amore, sia per ciò che concerne il denaro e il successo personale. Si legge su blitzquotidiano.it

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 ottobre 2025: Sagittario, Bilancia e Acquario tra i segni più amati! - Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno. Segnala alfemminile.com

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 - GEMELLI Clicc ... Segnala mondopalermo.it