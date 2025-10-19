loro forti ma proviamo a vincerla

Ti aspetti Andrea Sottil, e invece trovi Andrea Catellani. Un pre gara insolito, ma nessun mistero sulla.sostituzione, come spiega subito il diesse canarino: "Questa mia presenza fa parte della strategia che abbiamo adottato in questi giorni. Dopo la prima settimana dopo la sosta, in cui abbiamo cercato l’affetto dei tifosi, con gli allenamenti a porte aperte e i giocatori presenti allo store, in questa abbiamo voluto isolare la squadra, in modo che rimanesse concentrata sulla partita, per vedere in campo il miglior Modena possibile. Per questo oggi ci sono io al posto del mister". Una preparazione a questo big match di Palermo che dà l’idea di quanto si creda nel valore di questa squadra: "Andiamo al Barbera per fare una grande partita e per provare a vincere, perchè questo deve essere sempre l’obiettivo della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

