L’opera o la pittura | la Polonia a Galleria Vittoria dal 22 ottobre al 2 novembre 2025
L’opera o la pittura: la Polonia a Galleria Vittoria 22 ottobre – 2 novembre 2025 – Galleria Vittoria, Via Margutta 103 – Roma La Galleria Vittoria di Roma inaugura mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18.00 la mostra “L’opera o la pittura”, un progetto espositivo a cura di Artur Winiarski, docente e direttore dello Studio di Pittura presso la Facoltà di Pittura dell’ Accademia di Belle Arti di Varsavia. L’esposizione, aperta fino al 2 novembre, è realizzata con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia, dell’ Istituto Polacco di Roma e dell’ Associazione Culturale Visioni e Illusioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
