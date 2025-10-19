L’ombra dell’istigazione dietro l’omicidio del Carabiniere Carlo Legrottaglie
TARANTO - Avrebbe spinto l’amico a non fermarsi, a reagire, a non cedere all’alt dei carabinieri. Forse anche a sparare. È questa la chiave dell’accusa nei confronti di Camillo Giannattasio, 57 anni, di Carosino, l’unico indagato in vita per l’omicidio del brigadiere capo dei carabinieri Carlo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Istigazione jihadista su TikTok”: arrestato 31enne residente a #Velletri Vai su Facebook