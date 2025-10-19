Lola stuprata e uccisa a 12 anni in Francia | in un video la killer al bar con la bimba in valigia

Il filmato è stato mostrato alla Corte d'Assise di Parigi nel processo che finalmente si è aperto in tribunale dopo tre anni di battaglie legali sulle condizioni psicologiche della donna, all'epoca dei fatti 24enne. In quella valigia c'era il corpo martoriato della piccola Lola, una bambina francese di 12 anni rapita, stuprata e uccisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

