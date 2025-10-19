Locatelli a DAZN | Quando indossi questa maglia devi vincere senza alibi e dare di più di quello che stiamo dando Non possiamo perdere queste partite siamo arrabbiati

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Como Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Manuel Locatelli ha parlato dopo Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Non possiamo permetterci di perdere queste partite. Abbiamo sbagliato nei dettagli che poi fanno la differenza. Dobbiamo migliorare queste cose, adesso dobbiamo concentrarci alla partita contro il Real Madrid». COSA MIGLIORARE – «All’inizio del secondo tempo abbiamo sbagliato tante seconde palle. Dobbiamo migliorare tante cose e avremo un’occasione contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Quando indossi questa maglia devi vincere senza alibi e dare di più di quello che stiamo dando. Non possiamo perdere queste partite, siamo arrabbiati»

