Lo United di Amorim apre ufficialmente la crisi del Liverpool di Slot | quattro sconfitte consecutive

Chi glielo doveva dire ad Amorim che sarebbe stato lui ad aprire ufficialmente la crisi dei rivali storici del Liverpool che sono campioni d’Inghilterra e sono reduci da un mercato che probabilmente un po’ troppo pomposamente è stato definito strabiliante. Hanno speso tanti soldi sì ma li hanno spesi male. Malissimo. Oggi Slot ha schierato Isak centravanti e poi lo ha sostituito al minuto 72 con Federico Chiesa. Wirtz (l’altro acquisto d’oro dell’estate) è entrato al minuto 62, il che vuol dire che ha cominciato dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

