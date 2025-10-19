Lo United di Amorim apre ufficialmente la crisi del Liverpool di Slot | quattro sconfitte consecutive

Ilnapolista.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi glielo doveva dire ad Amorim che sarebbe stato lui ad aprire ufficialmente la crisi dei rivali storici del Liverpool che sono campioni d’Inghilterra e sono reduci da un mercato che probabilmente un po’ troppo pomposamente è stato definito strabiliante. Hanno speso tanti soldi sì ma li hanno spesi male. Malissimo. Oggi Slot ha schierato Isak centravanti e poi lo ha sostituito al minuto 72 con Federico Chiesa. Wirtz (l’altro acquisto d’oro dell’estate) è entrato al minuto 62, il che vuol dire che ha cominciato dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lo united di amorim apre ufficialmente la crisi del liverpool di slot quattro sconfitte consecutive

© Ilnapolista.it - Lo United di Amorim apre ufficialmente la crisi del Liverpool di Slot: quattro sconfitte consecutive

Altri contenuti sullo stesso argomento

united amorim apre ufficialmenteLo United di Amorim apre ufficialmente la crisi del Liverpool di Slot: quattro sconfitte consecutive - Il Liverpool conferma che non è importante quanti soldi spendi sul mercato ma come li spendi. ilnapolista.it scrive

united amorim apre ufficialmenteMaguire è l'uomo della provvidenza: il Manchester espugna Anfield e manda in crisi nera il Liverpool - Colpo della squadra di Amorim che batte il Liverpool in trasferta e rilancia le ambizioni dei Red Devils. Come scrive msn.com

united amorim apre ufficialmenteClamoroso United! "Amorim out e l'italiano pronto, l'ha detto agli amici" - Per le strade di Manchester si fa strada il nome di un noto tecnico che subentrerebbe al portoghese in caso di esonero ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: United Amorim Apre Ufficialmente