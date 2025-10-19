Lo spirito dell' anarchia
Nel suo ultimo e significativo libro, Alla foce, pubblicato da Einaudi (pagg. 272, euro 24), il filosofo Giorgio Agamben affronta una questione suggestiva e appassionante: quali sono il vero significato e la natura intrinseca dell'anarchia. Lungi dal liquidarla come semplice dottrina politica o come sinonimo di caos, Agamben la descrive innanzitutto come una forma di vita. Secondo il pensatore italiano, l'anarchia si configura come una condotta umana, un modo di esistere e di agire che è radicato nell'assenza di potere. Questa condotta, pur non sfociando in un individualismo puro e sprezzante, anzi potendo essere al limite condivisa e praticata collettivamente, si definisce proprio a partire da una radicale mancanza di arché, ovvero di principio, di comando, o di dominio.
