Inter, Sandro Mazzola: la leggenda di un brivido Il 1967 è l'anno che gli interisti di quelle generazioni vorrebbero cancellare: la stagione che doveva portare al Triplete e al terzo successo consecutivo in Coppa dei Campioni si concluse, invece, con due sconfitte brucianti, una a Mantova in campionato e l'altra nella

Lo spettro di Lisbona del 1967: La Paura Nascosta del Bianco Interista