Il caso di Garlasco ha subito un altro pesante scossone dopo alcune recenti dichiarazioni su Andrea Sempio. Con poche parole, Fabrizio Gallo, il legale che assiste Massimo Lovati (ex avvocato di Sempio) ha messo in dubbio l'alibi dello scontrino, su cui si regge la difesa del giovane. Il messaggio pare chiaro: revocare l'incarico a Lovati potrebbe ritorcersi contro Sempio, e nel peggiore dei modi. Proprio l'altro giorno Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato del commesso di Voghera, aveva affermato di aver sottoposto il suo assistito a un test. Test che, a suo dire, avrebbe dimostrato l'innocenza dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lo scontrino di Vigevano è falso", da Lovati arriva la bomba su Sempio