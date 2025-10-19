Lo scontrino di Vigevano è falso da Lovati arriva la bomba su Sempio
Il caso di Garlasco ha subito un altro pesante scossone dopo alcune recenti dichiarazioni su Andrea Sempio. Con poche parole, Fabrizio Gallo, il legale che assiste Massimo Lovati (ex avvocato di Sempio) ha messo in dubbio l'alibi dello scontrino, su cui si regge la difesa del giovane. Il messaggio pare chiaro: revocare l'incarico a Lovati potrebbe ritorcersi contro Sempio, e nel peggiore dei modi. Proprio l'altro giorno Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato del commesso di Voghera, aveva affermato di aver sottoposto il suo assistito a un test. Test che, a suo dire, avrebbe dimostrato l'innocenza dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Garlasco: a #StorieItaliane le ultime notizie sulla ricostruzione degli spostamenti di Andrea Sempio e i dubbi sullo scontrino del parcheggio utilizzato come prova della sua presenza a Vigevano il giorno del delitto. - facebook.com Vai su Facebook
#garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa Sempio: la data e come può cambiare la posizione di Andrea - X Vai su X
«Lo scontrino di Vigevano? È falso»: Lovati smonta l'alibi di Sempio, il primo colpo (indiretto) dell'avvocato dopo il licenziamento - Dopo aver difeso per mesi il suo assistito, spesso con teorie bizzarre che lui definiva sogni, l'avvocato ... msn.com scrive
Delitto di Garlasco, nuova pista: “scontrino di Sempio servito per falso alibi”/ Bocellari: “Grave indizio” - Nelle ore in cui emerge la notizia di un secondo scontrino di Andrea Sempio, risalente però al giorno successivo a quello del delitto di Garlasco, spunta una nuova possibile pista sul primo ticket del ... Come scrive ilsussidiario.net
"Lo scontrino non è un alibi, è un indizio". Ora parla l'amico di Andrea Sempio - Secondo Roberto Freddi, storico amico di Sempio, quello scontrino potrebbe un elemento importante nell'indagine ma non con la chiave con la quale è sempre stato letto ... Si legge su msn.com