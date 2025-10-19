Lo sci il violoncello e il cinema Chi sono i tre ventenni morti nell' incidente ad Asiago

Sono tre i ventenni morti nell'incidente della notte tra sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre ad Asiago, nel vicentino, in cui sono rimasti feriti altri due coetanei. A quanto si apprende, l'auto è uscita di strada autonomamente. I due giovani estratti vivi dall'auto sono stati portati in ospedale, il più grave a Bassano del Grappa e l'altro ad Asiago. Gli altri tre sono stati estratti dall'auto già deceduti. Le vittime sono Nicola Xausa, residente a Lusiana Conco, Riccardo Gemo, residente a Creazzo, entrambi del 2005. Le due promesse dello sci frequentavano lo Ski College Veneto. Studenti dell'istituto di turismo Follador de Rossi, Xausa era appassionato di sci alpino e violoncello, mentre Gemo - oltre ad amare lo sci - aveva la passione del cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

