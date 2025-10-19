Lo sci il violoncello e il cinema Chi sono i tre amici morti nell' incidente ad Asiago

Sono tre i ventenni morti nell'incidente della notte tra sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre ad Asiago, nel vicentino, in cui sono rimasti feriti altri due coetanei. A quanto si apprende, l'auto è uscita di strada autonomamente. I due giovani estratti vivi dall'auto sono stati portati in ospedale, il più grave a Bassano del Grappa e l'altro ad Asiago. Gli altri tre sono stati estratti dall'auto già deceduti. Le vittime sono Nicola Xausa, di Lusiana Conco dove viveva insieme ai genitori e ai tre fratelli, Riccardo Gemo, residente a Creazzo, entrambi del 2005. Il primo aveva compiuto vent'anni lo scorso 8 ottobre, mentre il secondo li avrebbe compiuti il 7dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo sci, il violoncello e il cinema. Chi sono i tre amici morti nell'incidente ad Asiago

