Lo aveva definito | un Baudo col ciuffo Ora De Luca fa pace con don Patriciello
Abbraccio pacificatore tra il governatore campano Vincenzo De Luca e il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello (nella foto), dopo le polemiche di un anno e mezzo fa. Dopo la partecipazione del sacerdote a una iniziativa promossa a Roma sul premierato da Giorgia Meloni, nel maggio 2024, De Luca si riferì a Patriciello, pur senza nominarlo, come "il Pippo Baudo dell’area a Nord di Napoli, con relativa frangetta", ironizzando sulla sua presenza a numerosi avvenimenti pubblici. Il parroco si disse addolorato per il commento, la premier attaccò De Luca parlando di "segnale spaventoso contro un uomo che cerca di combattere la camorra ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
