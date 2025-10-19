ll Museo Egizio di Torino
Nel cuore pulsante di Torino, dove le eleganti arcate del Palazzo dell’Accademia delle Scienze incorniciano secoli di storia, si nasconde un tesoro che racchiude tremila anni di civiltà faraonica. Il Museo Egizio di Torino non è semplicemente un museo: è una macchina del tempo che trasporta i visitatori lungo le rive del Nilo, tra dinastie perdute e misteri millenari che continuano ad affascinare l’umanità. Fondato nel 1824 dal re Carlo Felice di Savoia, questo straordinario scrigno di antichità vanta il primato di essere il più antico museo al mondo interamente dedicato alla civiltà egizia. La sua nascita si deve all’illuminata visione dei Savoia e alla passione di collezionisti come Bernardino Drovetti, console generale di Francia in Egitto, che riuscì a radunare una collezione di 8. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
