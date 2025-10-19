Milano, 19 ottobre 2025 – Quasi tutte le scuole lombarde hanno un piano di evacuazione (nel 94,3% dei casi) e un d ocumento di valutazione dei rischi (90,5%): la buona notizia. Peccato però che solo il 47,8% degli edifici scolastici ha il certificato di agibilità e il 46,7% possiede l’omologazione della caldaia termica, appena il 20,6% ha presentato la Scia antincendio e solo il 44,5% può contare su un c ertificato di prevenzione incendi ancora in corso di validità. A inquadrare lo stato di salute degli edifici scolastici - luci e ombre - è Uil Lombardia che ha analizzato le certificazioni di sicurezza con il suo Dipartimento Salute e Sicurezza a partire dagli open data del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ll dossier di Uil Lombardia, i certificati antincendio? Non li ha una scuola su tre