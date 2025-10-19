Liverpool-Manchester United in tv e in streaming | dove vedere il big match di Premier

Liverpool, 19 ottobre 2025 – Una sosta per staccare la spina e ritrovarsi, ma oggi il Liverpool deve dare delle risposte. I reds tornano in campo dopo le due sconfitte consecutive: ad Anfield arriva il Manchester United in quello che è lo scontro tra le due squadre più titolate d'Inghilterra. In questa stagione, Slot e i suoi sono partiti a razzo, ma nelle ultime due gare sono arrivate due sconfitte: il 27 settembre contro il Crystal Palace e il 4 ottobre contro il Chelsea, entrambe fuori casa ed entrambe per 2-1. Oggi, davanti ai suoi tifosi, il Liverpool vuole tornare alla vittoria per superare il Manchester City e portarsi a -1 dall'Arsenal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Liverpool-Manchester United in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

