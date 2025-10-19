LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | velocità elevata in gruppo iniziano i primi attacchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Neutralizzato il primo attacco, gruppo compatto. 13:25 12? il vantaggio sul gruppo dei due al comando. 13:23 Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck) e Tommaso Bessega (Biesse – Carrera – Premac) sono i due fuggitivi. 13:21 Iniziano i primi attacchi in gruppo. 13:20 Velocità elevata, gruppo subito allungato. 13:18 Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) è il più anziano corridore in gruppo, con 39 anni e 153 giorni. 13:15 Haimar Etxeberria (Equipo Kern Pharma) non ha preso il via alla corsa. 13:12 I corridori affronteranno ora 50 km completamente piatti, per poi affrontare qualche sali e scendi. 🔗 Leggi su Oasport.it

