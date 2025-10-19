LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | un gruppetto di venti uomini al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:41 25 km fatti, 155 all’arrivo. 13:38 23? il vantaggio del gruppo dei battistrada. 13:35 Si avvantaggia una ventina di corridori. 13:33 Sono 83 i debuttanti alla corsa. 13:31 Ricominciano gli attacchi in gruppo. 13:30 Con 18 anni e 321 giorni Tommaso Bosio (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) è il più govane ciclista in gruppo. 13:27 Neutralizzato il primo attacco, gruppo compatto. 13:25 12? il vantaggio sul gruppo dei due al comando. 13:23 Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck) e Tommaso Bessega (Biesse – Carrera – Premac) sono i due fuggitivi. 13:21 Iniziano i primi attacchi in gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: un gruppetto di venti uomini al comando

