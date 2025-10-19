LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | ultimi 30 km con il gruppo sconfitto dai fuggitivi della prima ora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 In difficoltà l’uruguaiano Fagundez e Mattia Negrente. Restano in 8, si tratta di Ulissi, De Pretto, Germani, Vermeersch, Loland, Meurisse, Teuns e Dversnes. 16:29 Forcing di De Pretto. L’italiano del Team Jayco AlUla accelera sul pavè di La Tisa. 16:28 Penultimo passaggio sullo strappo di La Tisa. Numerosi gli appassionati che assiepano questo tratto in pavè che ricorda i muri fiamminghi. 16:25 Sono però scatti e contro scatti a cui non segue un reale inseguimento. Schermaglie tra i capitani delusi di giornata. 16:22 35 i km all’arrivo. Dal gruppo ci provano i favoriti della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: ultimi 30 km con il gruppo sconfitto dai fuggitivi della prima ora

