LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | Ulissi e De Pretto si giocano la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:59 In difficoltà Dversnes e Teuns. Continua l’azione di De Pretto, con Diego Ulissi che prova a riportarsi sulla ruota del connazionale. 16:58 Uno scatenato De Pretto lancia l’attacco sullo sterrato. 16:57 Inizia la salita in sterrato di Diesel Farm (1,2 km al 10.9% di pendenza media e punte al 18%). 16:54 Tornano nel drappello di testa anche Fagundez, Negrente e Zukowsky. 16:52 Rientrano i tre inseguitori ed il gruppo dei fuggitivi torna ad essere composto da 8 uomini. 16:51 15 km al traguardo di Bassano del Grappa e poco meno di 5 alla salita in sterrato di Diesel Farm. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: Ulissi e De Pretto si giocano la vittoria

