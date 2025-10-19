LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | si chiude la stagione incertezza senza Del Toro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Veneto Classic 2025, con la partenza da Soave e l'arrivo a Bassano del Grappa. La corsa prevede 180.5 km, con il percorso molto simile a quello dello scorso anno. Dopo 70 km in linea (con qualche sali e scendi) i corridori affronteranno per la prima volta l'ormai consueta salita de La Tisa (330 metri al 15.2% in pavé). Scollinata l'ascesa i corridori entreranno nel primo circuito di giornata, di 12.6 km con il GPM de La Rosina (2.1 km al 6.5%), che sarà ripetuto due volte. Il gruppo affronterà, poi, nuovamente La Tisa ed entreranno nel secondo circuito di giornata.

