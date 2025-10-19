LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | inizia la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 I corridori affronteranno ora 50 km completamente piatti, per poi affrontare qualche sali e scendi. 13:09 Vedremo chi proverà ad inserirsi immediatamente nella fuga di giornata. 13:05 Sono 2324 i metri di dislivello che oggi affronteranno i corridori. 13:02 Inizia ufficialmente la gara. 13:00 L’ultimo vincitore italiano è stato Davide Formolo nel 2023. 12:58 Presente, invece, Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), vincitore dell’edizione del 2022. 12:55 Assente l’EF Education-EasyPost di Magnus Cort Nielsen, vincitore dell’edizione passata. 12:52 Christian Scaroni e Romain Grégoire sono i principali rivali del team emiratino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: inizia la corsa

