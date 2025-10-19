LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | dodici uomini al comando Gruppo lontano a 50 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Risponde benissimo Davide De Pretto, ottima anche l’impressione destata da Diego Ulissi e Florian Vermeersch. 16:12 Accelerazione di Teuns, che sui muretti d’ispirazione fiamminga si trova a proprio agio. 16:10 Manca poco all’imbocco della Tisa, strappo in pavè di 330 metri con brevissimi tratti che sfiorano il 20%. 16:07 Alza bandiera bianca Sivakov, che a breve verrà riassorbito dal gruppo. 16:05 Intanto perdono terreno dai fuggitivi lo spagnolo Retegi, e gli italiani Gaffuri, Pezzo Rosola ed Ambrosini. Restano dunque in 12. 16:02 Il belga Florian Vermeersch contribuisce in prima persona a scandire il ritmo dei fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: dodici uomini al comando. Gruppo lontano a 50 km dall’arrivo

