CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:26 Caduta per Stan Van Tricht, che era presente nella fuga. 14:26 Florian Vermeersch è in cerca di una vittoria che manca dal 2022, dalla Antwerp Port EpicSels Trophy. Per il belga è l’unica vittoria in carriera 14:23 Meno di venti km e i corridori affronteranno per la prima volta la salita de la Tisa (330 metri al 15.2% in pavé). Vedremo se davanti qualcuno si troverà già in difficoltà. 14:20 E’ancora presto per fare pronostici, ma in caso di arrivo della fuga Dylan Teuns, Diego Ulissi, Xandro Meurisse e Florian Vermeersch sono i quattro favoriti per la vittoria 14:17 Riepiloghiamo la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: diciotto al comando, il gruppo insegue a 2’25”