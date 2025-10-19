LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | diciotto al comando il gruppo insegue a 2’25
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:26 Caduta per Stan Van Tricht, che era presente nella fuga. 14:26 Florian Vermeersch è in cerca di una vittoria che manca dal 2022, dalla Antwerp Port EpicSels Trophy. Per il belga è l’unica vittoria in carriera 14:23 Meno di venti km e i corridori affronteranno per la prima volta la salita de la Tisa (330 metri al 15.2% in pavé). Vedremo se davanti qualcuno si troverà già in difficoltà. 14:20 E’ancora presto per fare pronostici, ma in caso di arrivo della fuga Dylan Teuns, Diego Ulissi, Xandro Meurisse e Florian Vermeersch sono i quattro favoriti per la vittoria 14:17 Riepiloghiamo la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Ultima corsa del trittico veneto, la Veneto Classic: 180 km da Soave a Bassano del Grappa, assaporando un ciclismo poetico Non perderti un minuto di corsa: dalle 15.55 su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
Last minute ? Domenica ore 15.55 live su Eurosport Italia e discovery+ Veneto Classic Fabio Panchetti & Ilenia Lazzaro #Tisa #eurosportciclismo - X Vai su X
LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: si chiude la stagione, incertezza senza Del Toro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Veneto Classic 2025, con la ... oasport.it scrive
Veneto Classic: corridori al via, percorso e orari tv, diretta su Rai e Eurosport - Lo streaming si potrà seguire su Raiplay e sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision ... Da it.blastingnews.com
Veneto Classic 2025 oggi: orari, percorso, tv. Scaroni vuole chiudere la stagione con una vittoria - Ultima gara stagionale l'edizione numero cinque della Veneto Classic: partenza da Soave ed ... Da oasport.it