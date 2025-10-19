LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | diciotto al comando gruppo ad 1’45 a 100 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Azione dell’UAE che consente al plotone di recuperare circa 40 secondi approfittando anche dello strappo di La Tisa. 14:47 Come di consueto è l’UAE Team Emirates-XRG a scandire il passo del gruppo. Squadra emiratina che in fuga ha piazzato il belga Florian Vermeersch. 14:44 2324 i metri di dislivello da mettersi alle spalle quest’oggi per i protagonisti del Veneto Classic. 14:41 Ancora una sezione in salita non contrassegnata come ascesa ufficiale. 5 km al primo assaggio dello strappo di La Tisa. 14:38 Al difuori del territorio italiano il maggior numero di ciclisti del Bel Paese che hanno partecipato ad una corsa in questa stagione si è registrato al GP Brda-Collio (Slovenia), quando furono ben 39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: diciotto al comando, gruppo ad 1’45” a 100 km dall’arrivo

