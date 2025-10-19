LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA | corsa senza un favorito principale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Senza Isaac Del Toro, grande protagonista delle italiane quest’anno, non c’è un vero favorito per la vittoria finale. La UAE Team Emirates proverà a centrare la 96esima vittoria stagionale con corridori dal calibro di Tim Wellens, Pavel Sivakov e Alessandro Covi. 12:46 Dopo 70 km in linea (con qualche sali e scendi) i corridori affronteranno per la prima volta la salita de La Tisa (330 metri al 15.2% in pavé). Scollinata l’ascesa i corridori entreranno nel primo circuito di giornata, di 12.6 km con il GPM de La Rosina (2.1 km al 6.5%), che sarà ripetuto due volte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: corsa senza un favorito principale

