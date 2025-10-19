CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2025, Razgatlioglu verso il titolo mondiale. Nicolò Bulega ha in testa la missione di vincere tutte le gare Superbike della tappa in Spagna e ha iniziato con Gara 1. Dopo una pole position da applausi con la quale ha distrutto tutti, ha vinto la gara di ieri pomeriggio a Jerez. Dopo un po’ di sfida nelle prime curve, ha preso il dominio e poi ha gestito il vantaggio. È arrivato al traguardo con circa 3 secondi di vantaggio sul turco Toprak Razgatlioglu, al quale ha preso 5 punti in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2025 in DIRETTA: si chiude la stagione!